مشادات حادة ترفع أولى الجلسات الخريفية لبرلمان الاقليم

2020/09/02 | 15:08 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} رفعت رئيسة برلمان اقليم كردستان، ريواز فائق، اليوم الاربعاء، الجلسة الاول للفصل التشريعي الخريفي الاول للدورة الحالية اثر مشادات كلامية حصلت بين كتل المعارضة، والكتل المشاركة في الحكومة.





ورفعت فائق الجلسة الى يوم غد في الساعة العاشرة صباحا بعد اللغط الذي حصل وتعالي الاصوات بين الاعضاء.

وذكر مصدر مطلع ان "عددا من اعضاء البرلمان وبالاخص من كتل المعارضة اعترضوا على برنامج الجلسة".

وبين ان "المعارضة اصرت على موقفها في استدعاء رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، ووزير المالية اوات شيخ جناب، والمطالبة بمحاسبة الحكومة على قطع رواتب الموظفين بنسبة 21%".

عمار المسعودي

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