عراقيون تقترح “آلية وسطية”بشأن الدوائر الانتخابية

2020/09/02 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن تحالف “عراقيون” علي البديري، اليوم الأربعاء، عن مقترح تقدم به تحالفه إلى القوى السياسية بشأن قضية الدوائر الانتخابية المفترض استكمالها في ملحق قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه يتضمن “آلية وسطية” للدوائر المتعددة.

وقال البديري في تصريحات صحفية، إن “تحالف عراقيون تقدم بصيغة مقترح لحل قضية الدوائر الانتخابية المفترض استكمالها في ملحق قانون الانتخابات، بغية الخروج من هذه الازمة والتصويت على القانون بمجمله مع الجداول لفسح المجال أمام مفوضية الانتخابات لاستكمال إجراءاتها تمهيدا للانتخابات المبكرة”، مبينا ان “المقترح تضمن الية وسطية للدوائر المتعددة بان تكون اكثر من دائرتين انتخابيتين في كل محافظة ولا تزيد عن خمس دوائر”.

واضاف البديري، ان “الصيغة الحالية باختيار اكثر من دائرتين سيعطي المجال الكامل لتحقيق التمثيل النسوي في كوتا النساء، اما وضع الحد الاعلى بخمس دوائر بغية عدم زيادة عدد الدوائر مما قد يسبب صعوبة في عمل مفوضية الانتخابات وقد تحصل في تلك الحالة بعض الاخطاء غير المقبولة”.

وتابع “وفقا لهذا المقترح، فإن محافظة الديوانية على سبيل المثال، التي فيها 11 مقعداً سيتم تقسيمها الى ثلاث دوائر، اثنتان منها، ستحصلان على ثلاث مقاعد لكل منهما، والدائرة الثالثة خمس مقاعد وهي دائرة مركز المدينة، نظراً للكثافة السكانية وسنضمن التمثيل للكوتا والتقسيم الوسطي منعا للفوضى والتعقيد”.

واكد البديري، ان “هذا المقترح لاقى قبول عدد من القوى السياسية ونعتقد ان جميع القوى البرلمانية عليها التفاعل الايجابي مع هذا المقترح بغية الخروج من هذا النفق وتحقيق أحد أهم مطالب الجماهير بالانتخابات المبكرة النزيهة والشفافة”.

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