بالصور.. تفاصيل عملية أمنية ضد مطلوبين في كركوك

2020/09/02 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفاصيل عملية أمنية ضد عناصر داعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، 2 أيلول 2020، انه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء 45 بالفرقة الحادية عشر في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، من تنفيذ واجب تفتيش في وادي حشيشه.

وأضاف البيان أن القوة تمكنت من تدمير وكر وثلاثة انفاق، كما عثرت على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

ر.إ

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