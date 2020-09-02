نائب: الكتل تعمدت تعطيل قانون المحكمة الاتحادية لمنع انعقادها

2020/09/02 | 15:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اتهم رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، الاربعاء، الكتل السياسية بتعمد تعطيل المادة البديلة عن المادة 3 في قانون المحكمة الاتحادية.

وقال كنا لـ/المعلومة/ ان “المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في احد اعضائها وكان يتطلب من مجلس النواب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وتحديد المادة البديلة عن المادة الثالثة”.

واضاف ان “المادة البديلة تحدد الجهة التي تسمي اعضاء المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان “الكتل السياسية في مجلس النواب تعمدت بعدم حسم المادة وتمرير قانون المحكمة الاتحادية”.

واوضح كنا ان “الكتل ارادت بشكل مبطن تعطيل المحكمة الاتحادية كون انعقادها يعني اتخاذ القرارات”.انتهى25و

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