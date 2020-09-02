تعليقا على قرار السعودية بشأن عبور أجواء المملكة.. نتانياهو يتحدث عن

2020/09/02 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن رحلات الطيران المباشرة بين إسرائيل والإمارات ستتواصل.

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