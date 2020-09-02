وزير الداخلية يصل الى محافظة واسط

2020/09/02 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأربعاء (02 أيلول 2020)، إلى محافظة واسط، للاطلاع على الواقع الأمني في المحافظة، فيما التقى الغانمي بالمحافظ محمد المياحي.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل إلى محافظة واسط والتقى المحافظ محمد المياحي، وقادة الدوائر الأمنية في المحافظة".





وأشار إلى أن "الغانمي سيعقد بعد قليل مؤتمراً صحفياً بحضور المحافظ، وقائد شرطة المحافظة، فضلاً عن بقية جميع مدراء الدوائر الأمنية في المحافظة.





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