صالح في مؤتمر صحفي مع ماكرون : نتطلع لتأدية دور محوري ولن نكون ساحة لصراع الآخرين

2020/09/02 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان العراق يتطلع الى تأدية دور محوري في المنطقة ، ولا يريد ان يكون ساحة لصراع الآخرين".وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون :" ان تحديات الارهاب مستمرة .وهذا يتطلب تعاوناً دولياً وتجفيف تمويل الارهاب".واضاف :" اننا نتطلع لبناء شراكة ستراتيجية مع فرنسا وسنعلن عن مشاريع وعقود مشتركة ".واوضح رئيس الجمهورية :" ان العراق يتطلع الى تأدية دور محوري في المنطقة بما يحقق استقرارها ، ولا نريد ان نكون ساحة صراع للآخرين".فيما اكد الرئيس الفرنسي :" ان العراق يمر بمرحلة مفصلية ، والحرب على داعش لم تنته لان داعش والتدخلات الخارجية العديدة تحديات تهدد العراق".وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي :" على زعماء العراق قيادة مرحلة انتقالية وبناء سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز امن المنطقة".واضاف :" ان فرنسا ستكون الى جانب العراق ، وقدمنا مشروعاً يحمي سيادته "./ انتهى

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