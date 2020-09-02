نزوح أهالي 5 قرى عراقية جراء القصف التركي في دهوك

2020/09/02 | 15:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد القرى العراقية موجة نزوح هائلة بسبب قصف الطائرات التركية لمحافظة دهوك شمالي العراق....

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