حكومة كوردستان تقرر أن يكون الفصل الأول للعام الدراسي الكترونيا

2020/09/02 | 15:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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