القوات الأمنية تدمر 3 انفاق لداعش في كركوك

2020/09/02 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

تمكنت القوات الامنية من تدمير ثلاثة انفاق لداعش في كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، ان " قوة من اللواء ٤٥ تمكن من تدمير وكر وثلاثة انفاق في وادي حشيشه بكركوك".

واضاف ان "القوة الامنية عثرت ايضا على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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