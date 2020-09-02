يسألني عن آية لكي يلحد ان اقنعته - سامي الذيب

2020/09/02 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب كتب لي مسلم في الفيسبوك اسمه Nouh Hadari:كنت عندى مجهول لكن عرفتك عبر قناة شخص شيخ مؤمن يرد عليك وعلى الحادك ( قناة الفتح ).



صراحة انت شخص عاقل ومثقف واريد ان اناقشك فى بعض ايات القران لاننى احس انها من غير المعقول ان تكون من فعل البشرانا ايضا احيانا اكون على وشك الالحاد لكن بعض ايات القران تعيدنى للصوابالان ساكتب لك الاية القمة فى البلاغة والقمة فى الاعجاز والقمة فى روعة تفصيل القران< ......





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