تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي لبغداد.. ماذا قال عن التدخلات الخارجية؟

2020/09/02 | 15:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعم فرنسا للعراق وشعبه، محذرًا من عواقب التدخلات الخارجية على الدولة والحكومة العراقية.

قال الرئيس الفرنسي إن التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق يمر بتحديات اقتصادية وأمنية والحرب على داعش لم تنته بعد".

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ما الذي تطمح إليه بغداد؟

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن "التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية".

وأشار ماكرون إلى أن "من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق"، لافتًا إلى أن "العراق يمتلك إرادة إصلاحية واضحة".

وختم ماكرون حديثه، بالتأكيد على دعم بلاده للعراق، موضحًا بالقول "نحن هنا اليوم في بغداد وسنكون هنا غدًا"، في إشارة إلى زيارة أخرى قريبة.

من جهته أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية العلاقة مع فرنسا، والتطلع إلى تطويرها.

وقال صالح "نرحب بالرئيس ماكرون في بغداد، كما أن اللقاء يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين ونتطلع إلى تطويرها".

وأضاف صالح "بحثت مع ماكرون الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة"، مبينًا أن "العراق يتطلع إلى دور محوري في المنطقة"، مشددًا "لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع".

واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

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