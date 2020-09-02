2020/09/02 | 15:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، الى محافظة واسط.



وذكر مراسل "ناس" (2 ايلول 2020)، ان، وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل ظهر اليوم الى محافظة واسط لمتابعة الملفات الأمنية مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، إن الوزارة أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة والتعامل السريع معها.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2020)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، ترأس المؤتمر الأمني الذي إقامته مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، لمناقشة معدلات نسبة الجريمة وسبل مكافحتها بحضور عدد من القاده والضابط".

واكد الوزير وفقا للبيان، أن "وزارة الداخلية أمام مهمة كبيرة للحد من الجريمة والتعامل السريع ومراعاة الوقت بالبدأ بالتحقيق المهني في حال وقع جريمة ما".

وأضاف الغانمي بحسب البيان، أن "رجال قوى الأمن الداخلي هم رجال المرحلة، ويجب أن يكون شعار الوزارة أن الداخلية من المواطن واليه".

ولفت البيان إلى أن "وزير الداخلية أكد على أن مديرية مكافحة اجرام بغداد مفصل حيوي وأساس الأمن المجتمعي، ويجب العمل وفق الأساليب الحديثة لكشف الجريمة من خلال اتباع السياقات الصحيحة"، مشيرا الى انه "في حال تحقق العمل باكتشاف جريمة قتل والوصول الى الجاني فإن هناك ارتياح للضمير".

ودعا الغانمي إلى "أهمية تحقيق بيئة آمنة والوقوف امام التحديات للحفاظ على أرواح المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل واسط لمتابعة ملفات أمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل واسط لمتابعة ملفات أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).