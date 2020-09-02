نتنياهو: الطائرات الإسرائيلية سيُسمح لها بالطيران للإمارات

2020/09/02 | 15:39 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القدس يوم 13 أغسطس آب 2020.صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن الطائرات الإسرائيلية سيُسمح لها بالتحليق مباشرة إلى دولة الإمارات وذلك بعد وقت قصير من قرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات.وفي رسالة بالفيديو لم يقل نتنياهو صراحة إن الطائرات الإسرائيلية بوسعها عبور الأجواء السعودية لكنه تتبع مسار الرحلات المستقبلية على خريطة للإشارة إلى ذلك.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين

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