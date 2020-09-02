السيسي يهاتف نتانياهو ويبارك اتفاق السلام مع الإمارات

2020/09/02 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات وقال إنها "خطوة باتجاه المحافظة على حقوق الفلسطينيين".

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