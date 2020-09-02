وزير التربية لليونسكو: خطة انطلاق العام الدراسي الجديد اخذت بنظر الاعتبار انتشار كورونا

2020/09/02 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز :بغداد} أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، للمدير القطري لمنظمة يونيسكو بولو فونتاني، ان خطة انطلاق العام الدراسي الجديد اخذت بنظر الاعتبار انتشار كورونا.وذكرت التربية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه التقى وزير التربية علي حميد الدليمي ، صباح اليوم الأربعاء ، المدير القُطري لمنظمة اليونسكو بولو فونتاني ، ومدير مشاريع اليونسكو سائي اوساوا في مقر الوزارة ، للتباحث في المشاريع التي تخدم عمل المؤسسة التربوية والتعليمية ، فضلاً عن مناقشة خطة انطلاق العام الدراسي الجديد التي اخذت بنظر الاعتبار انتشار فيروس "كوفيد ١٩" .وأشار البيان الى ان الدليمي قدم شرحاً مفصلاً لمنظمة "اليونسكو" عن احتياجات الوزارة ، مركزاً فيه على تحسين البنى التحتية للمدارس العراقية في التعليم الإلكتروني وتدريب الملاكات التعليمية على هذه التجربة خاصةً في ظل تفشي جائحة "كورونا" ، واعادة اعمار الابنية المدرسية ، هذا وتخلل الاجتماع عرض مقترحات من اجل تزويد الوزارة بأجهزة (i pad ) تعليمي لطلبة الصفوف الاولى في المرحلة الابتدائية تُضاف لها المناهج العلمية ويكون التركيز على المناطق النائية للتخلص من مشكلة الانترنيت ، علاوةً عن ذلك اهمية دعم التلفزيون التربوي لزيادة انتاج الدروس وتحسين جودته .وتابع، "من جانبه ابدى وفد المنظمة استعداده للتعاون مع الوزارة وتنفيذ الاولويات التي تحتاجها الوزارة ، وفي ختام اللقاء شكر معالي الوزير القائمين على ادارة المنظمة والعاملين فيها على توفيرهم اكثر من ٥٠٠ جهاز فحص الحرارة لدعم العملية الامتحانية ، مشدداً بالوقت ذاته على اهمية استمرار اللقاءات بين المنظمة وخبراء الوزارة من اجل التوصل الى مشاريع تدعم نظام التعليم في العراق .Hazem

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