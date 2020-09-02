درجال يوجه بضرورة الإسراع في انجاز ملعب صلاح الدين

2020/09/02 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مدير الشركة المنفذة لمشروع ملعب صلاح الدين اوس نوري، بضرورة الإسراع بإنجاز ملعب صلاح الدين.

وقال درجال في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إنه “التقينا اليوم باوس نوري مدير الشركة المنفذة لمشروع ملعب صلاح الدين والدائرة الهندسية في الوزارة وشددنا على ضرورة السرعة في العمل مع دقة التنفيذ واهمية شراء جميع المستلزمات الخاصة بالمشروع من مناشئ عالمية عالية الجودة لكي يظهر المنجز الرياضي بأبهى صورة ممكنة ومطابقآ للمواصفات المطلوبة”.

وأوضح “بينا للشركة المنفذة انه على الرغم من قلة الاموال الا ان الحكومة العراقية تحاول جهد امكانها ان تجد بدائل مالية من اجل تمشية امور البلاد والحيلولة دون توقف المشاريع الاستراتيجية المهمة”.

وأضاف درجال، “طالبنا الدائرة الهندسية ايضا بضرورة تزويدنا بتقرير اسبوعي عن كل الملاعب والمشاريع ومن ضمنها ملعب صلاح الدين والذي نأمل ان يصل الى نسب انجاز عالية خدمة لابناء المحافظة والرياضة العراقية بصورة عامة”.



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