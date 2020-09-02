إقليم كردستان: الفصل الأول من العام الدراسي الجديد سيكون إلكترونياً

2020/09/02 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس وزراء الإقليم، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، ونائب رئيس المجلس قوباد طالباني، بحث الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في المراكز التعليمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قدم كل من وزير التربية آلان حمه سعيد، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تقريراً مفصلاً بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية".

وأضاف، أنه "بعد التباحث مع وزير الصحة سامان البرزنجي، والأخذ بمقترحات جميع الوزارات المعنية، قرر مجلس الوزراء أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 إلكترونياً (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية)".

وأشار إلى أنه "تم توجيه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد".

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