2020/09/02 | 15:53 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 سبتمبر 2020 | 03:33 مساءً | عدد القراءات : 16

وزير الخارجية السعودي: مواقفنا من القضية الفلسطينية راسخة ولن تتغير

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير، بعد قرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وقال الوزير في حسابه على موقع تويتر: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأكد في الوقت نفسه تقدير المملكة "لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها، إلى كافة الدول.

ويأتي ذلك بعد يومين من وصول أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات مرورا بالمجال الجوي السعودي.

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