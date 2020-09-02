اتحاد الجامعات العربية يدعو لتطوير المنصات الالكترونية

2020/09/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ دعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، الدكتور عمرو سلامة الى تطوير المنصات الالكترونية في الجامعات العربية لضمان استمرار التعليم والتعلم، لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا بمختلف دول العالم.وطالب الدكتور سلامة في تصريح صحفي، اليوم ، الجامعات العربية بوضع خطة لدمج التعليم الالكتروني بعمليات التعليم والتعلم ، تتضمن الابعاد التكنولوجية والتعليمية والمالية والاجتماعية والثقافية.وتوقع ان يتحول التعليم الالكتروني الى مفهوم مركزي يخضع للتخطيط والتنفيذ المؤسسي عبر الحرم الجامعي ككل، مرجحا دمج ادارة التعليم عبر الانترنت في الهياكل والعمليات الاكاديمية القائمة وتعزيز دور القائم منها في مختلف الجامعات العربية ، مبينا :" ان التعليم الالكتروني قد يضيف قيمة الى التعليم التقليدي ، مثل تحسن عملية التعلم والوصول بشكل افضل الى مصادر التعلم وتحسين فعالية التكلفة ".واوضح سلامة :" ان التعليم الالكتروني من اهم انماط التعليم والتعلم في الوقت الحاضر ،لما يمثله من ضرورة لا غنى عنها لتطوير النظم التعليمية وتحسين الجوانب المختلفة للتعلم، بحيث يتسلح الطالب الخريج بالمعرفة والمهارة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل".يشار الى ان الاتحاد انشأ منصة تعلم الكتروني بهدف توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الاكاديمية من اجل ديمومة العملية التدريسية بسبب تعطل الجامعات العربية جراء انتشار فيروس كورونا./انتهى

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