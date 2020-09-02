انتحار رجل في قضاء شط العرب بالبصرة .. بسبب الفقر

2020/09/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا/ اقدم رجل ثلاثيني على الانتحار شنقا في داره الواقعة في منطقة الجزيرة التابعة لقضاء شط العرب شرقي البصرة .وقال مصدر امني " ان الرجل انتحر نتيجة الفقر والعوز المادي ، بعد نشره منشورا على صفحته الشخصية يلوح فيه بالانتحار قبل شنق نفسه بساعات قليلة " ./انتهى

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