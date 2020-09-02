تدمير وكر وثلاثة انفاق لداعش في كركوك

2020/09/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دمرت القوات الامنية وكرا وثلاثة انفاق لداعش في كركوك .



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من اللواء ٤٥ بالفرقة الحادية عشرة في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، واجب تفتيش في وادي حشيشة ، وتمكنت من تدمير وكر وثلاثة انفاق، كما عثرت على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح"./انتهى7

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