النزاهة: ضبط عملية فساد و25 شاحنة تحمل موادا غذائية ممنوعة من الاستيراد

2020/09/02 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل ضبط مخلِصين جمركيين اثنين، وخمس وعشرين شاحنة تحمل موادا غذائية ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان عمليتي الضبط نفذتا بموجب مذكرة قضائية، وتم خلالهما ضبط مخلصين جمركيين لقيامهما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح لغرض تهريب السيارات، إضافة الى ضبط معاملات جمركية تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الجمركي وعدد من العجلات.

وأضاف البيان ان فريق عمل المديرية تمكن في عملية منفصلة، من ضبط خمس وعشرين شاحنة نوع براد، تحتوي موادا غذائية ممنوعة من الاستيراد، تم إخفاؤها بقصد التهريب.

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