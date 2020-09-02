الكاظمي والبارزاني يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق

2020/09/02 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في العاصمة بغداد الأوضاع السياسية والامنية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الجانبين ناقشا ازمة وباء فيروس كورونا وما خلفه من تأثير خاصة على القطاع الاقتصادي، ومساعي مكافحته، فضالا عن استمرار المباحثات بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومخاطر الارهاب وتحركات داعش في المنطقة عامة اضافة الى عدة مسائل مهمة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أجمعا على أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة مخاطر الارهاب، والاطمئنان من القضاء على تنظيم داعش.

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