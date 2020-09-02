بعد قرار وزارة التربية بالتعايش مع كورونا.. إقليم كردستان يعتمد التعليم الإلكتروني “الجزئي” للعام الدراسي الجديد

2020/09/02 | 15:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدر مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء قراراً بأن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد إلكترونياً عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد”.

وجاء ذلك في الجلسة الذي عقدها مجلس وزراء إقليم كردستان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، والخاصة بدراسة الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في المراكز التعليمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتقرر خلال الاجتماع توجيه وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بتأمين المتطلبات المالية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد مجلس الوزراء “على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا الذي آخذ بالارتفاع، وأوعز لوزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات في تنظيم التعليمات الصحية ومواصلة حملات التوعية للمواطنين.

وكان الإقليم قد قرر اعتماد نظام العبور في درس واحد للتلاميذ والطلبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر الإعدادي بالإضافة إلى اعتماد (القرار) الذي يمنح التلميذ أو الطالب درجات إضافية في مادة واحدة.

فيما قالت وزارة التربية العراقية أمس الثلاثاء إن اجتماعاً لها خرج بعدة توصيات أهمها التعايش مع جائحة “كورونا” واخذ الاجراءات الصحية، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذ وطالب فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه ، هذا وسيتم عرض هذه التوصيات على وزير التربية علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها”.

شاهد أيضاً :

رسميًا: التربية “تحسم” مصير العام الدراسي المقبل..



وتتحدث عن “التعايش” مع كورونا

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار وزارة التربية بالتعايش مع كورونا.. إقليم كردستان يعتمد التعليم الإلكتروني “الجزئي” للعام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار وزارة التربية بالتعايش مع كورونا.. إقليم كردستان يعتمد التعليم الإلكتروني “الجزئي” للعام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).