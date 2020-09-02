2020/09/02 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شدد الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، اليوم الاربعاء، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن الأخير “استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدعوة والاتحاد الكردستاني يؤكدان على تعزيز العلاقات والتعاون بينهما المركز الخبري الوطني.

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