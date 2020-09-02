2020/09/02 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تعيين قائد شرطة جديد لمحافظة واسط بدلاً عن القائد السابق.وصدرت وثيقة من وزارة الداخلية، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”نسخة منها، تضمنت انهاء تكليف مديرهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..تكليف اللواء احمد صالح قائدا لشرطة واسط المركز الخبري الوطني.

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