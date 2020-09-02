الطائفية ورقة السلطة الوحيدة للبقاء - جلال الصباغ

2020/09/02 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ بعد الإفلاس الحقيقي الذي يعيشه نظام الاسلام السياسي، يحاول هذا النظام إعادة إنتاج نفسه عبر ذات الآليات والوسائل، فهو لا يمتلك أي برنامج للحياة، لأنه وباختصار نظام معتمد على القتل والتهجير والطائفية والنهب.



تحاول قوى وأحزاب ومليشيات الاسلام السياسي، بعد موجة الرفض الجماهيري لكل ما ينتج عن هذه المنظومة المتفسخة، تحاول ان تعيد التاريخ إلى الوراء، وتعمل بكل طاقاتها وإعلامها وجيوشها الإلكترونية ......





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