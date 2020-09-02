التربية: اخذنا بنظر الاعتبار انتشار كورونا في خطة العام الدراسي الجديد

2020/09/02 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ان خطة انطلاق العام الدراسي الجديد اخذت بنظر الاعتبار انتشار كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزير التربية علي حميد الدليمي، التقى اليوم المدير القُطري لمنظمة اليونسكو بولو فونتاني، ومدير مشاريع اليونسكو سائي اوساوا في مقر الوزارة ، للتباحث في المشاريع التي تخدم عمل المؤسسة التربوية والتعليمية، فضلاً عن مناقشة خطة انطلاق العام الدراسي الجديد التي اخذت بنظر الاعتبار انتشار فيروس كوفيد ١٩”.

واضافت الوزارة، ان “الدليمي قدم شرحاً مفصلاً لمنظمة اليونسكو عن احتياجات الوزارة، مركزاً فيه على تحسين البنى التحتية للمدارس العراقية في التعليم الإلكتروني وتدريب الملاكات التعليمية على هذه التجربة خاصةً في ظل تفشي جائحة كورونا ، واعادة اعمار الابنية المدرسية”.

واشارت الى، ان “الاجتماع تخلله عرض مقترحات من اجل تزويد الوزارة بأجهزة (i pad ) تعليمي لطلبة الصفوف الاولى في المرحلة الابتدائية تُضاف لها المناهج العلمية ويكون التركيز على المناطق النائية للتخلص من مشكلة الانترنيت، علاوةً عن ذلك اهمية دعم التلفزيون التربوي لزيادة انتاج الدروس وتحسين جودته”.

من جانبه، ابدى وفد المنظمة استعداده للتعاون مع الوزارة وتنفيذ الاولويات التي تحتاجها الوزارة.

وفي ختام اللقاء شكر الوزير “القائمين على ادارة المنظمة والعاملين فيها على توفيرهم اكثر من ٥٠٠ جهاز فحص الحرارة لدعم العملية الامتحانية”، مشدداً على “اهمية استمرار اللقاءات بين المنظمة وخبراء الوزارة من اجل التوصل الى مشاريع تدعم نظام التعليم في العراق”.

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