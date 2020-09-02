تصريح من وزير التربية بعد انتقادات لخطة العام الدراسي المقبل

2020/09/02 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، الأربعاء، عن حاجة الوزارة لتحسين البنى التحتية للمدارس الحكومية وتدريب الملاكات التعليمية على استخدام تجربة التعليم عن بعد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020) إن " وزير التربية علي حميد الدليمي، التقى صباح اليوم (الاربعاء 2 أيلول )، المدير القُطري لمنظمة اليونسكو بولو فونتاني ، ومدير مشاريع اليونسكو سائي اوساوا في مقر الوزارة ، للتباحث في المشاريع التي تخدم عمل المؤسسة التربوية والتعليمية ، فضلاً عن مناقشة خطة انطلاق العام الدراسي الجديد التي اخذت بنظر الاعتبار انتشار فيروس "كوفيد ١٩".

وأضاف البيان، أن "الدليمي قدم شرحاً مفصلاً لمنظمة "اليونسكو" عن احتياجات الوزارة ، مركزاً فيه على تحسين البنى التحتية للمدارس العراقية في التعليم الإلكتروني وتدريب الملاكات التعليمية على هذه التجربة خاصةً في ظل تفشي جائحة (كورونا)".

وبحسب البيان أكد الدليمي على "اعادة اعمار الابنية المدرسية، وعرض مقترحات من اجل تزويد الوزارة بأجهزة (i pad ) تعليمي لطلبة الصفوف الاولى في المرحلة الابتدائية تُضاف لها المناهج العلمية ويكون التركيز على المناطق النائية للتخلص من مشكلة الانترنيت ،علاوةً عن ذلك اهمية دعم التلفزيون التربوي لزيادة انتاج الدروس وتحسين جودته".

وأشار إلى ان وفد المنظمة عبر عن "استعداده للتعاون مع الوزارة وتنفيذ الاولويات التي تحتاجها الوزارة".

وأفصح وزير التربية عن "شكره للقائمين على ادارة المنظمة والعاملين فيها على توفيرهم اكثر من ٥٠٠ جهاز فحص الحرارة لدعم العملية الامتحانية"، مشدداً على "اهمية استمرار اللقاءات بين المنظمة وخبراء الوزارة من اجل التوصل الى مشاريع تدعم نظام التعليم في العراق".

من جهته انتقد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب جواد الموسوي، الاربعاء، توصيات وزارة التربية حول العام الدراسي الجديد في الجائحة.

وقال الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 ايلول 2020)، إن "مخرجات الاجتماع الاخير لوزارة التربية غير موفقة كونها لم تأخذ رأي أية من الجهات الصحية المختصة بمواجهة الكورونا فايروس".

واستغرب الموسوي، من "التوصيات التي تتحدث إحدى بنودها حول التعايش مع هذا الوباء المميت"، مبيناً أن "هذه القضية ليست من اختصاص الوزارة للحديث بهذه الصورة حيث أن الجهات المختصة لمتابعة هذه القضية لم تعلن عن التعايش مع الفيروس فكيف لوزارة التربية ومختصيها التربويين ان تخرج بمثل هكذا توصيات كارثية قد تقود البلاد الى منحدرات خطرة".

وأشار، إلى أن "البت بهذه القضية يعود لوزارة الصحة فضلا عن تقارير وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO والموقف الوبائي والتلقيحي ومتغيراته الانية"، موضحاً "لا يمكن لوزارة التربية اتخاذ قرار بأمر ليس من اختصاصها خصوصا في ظل معاناة مدارس الطلبة من دوام ثلاثي في الكثير من المدارس وافتقار اغلب صفوف الطلبة الى وسائل التدفئة او حتى ابسط وسائل حماية الطلبة من البرد القارص مثل زجاج الشبابيك في بعض الاحيان".

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