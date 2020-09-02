بالوثيقة.. أمر تكليف احمد الزركاني بقيادة شرطة واسط

2020/09/02 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عينت وزارة الداخلية، اللواء أحمد الزركاني قائداً لشرطة المحافظة، بدلاً من القائد الحالي العميد أحمد عبدالصاحب.





يشار أن محافظة واسط شهدت عدة تغييرات لقيادات أمنية بعد سلسلة التظاهرات التي شهدتها المحافظة.

محمد

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