2020/09/02 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق سيعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق سيعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).