2020/09/02 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز 2020/ 2021.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر انهاء منافسات الدوري الممتاز يوم امس وتوج فريق الشرطة بطلاً للمسابقة”.

وأوضح ان “الاتحاد قرر ان يكون انطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل في الأول من تشرين الثاني، حيث ثمن الاتحاد دور الأندية التي شاركت في الدوري وشكرهم على الجهود التي بذلوها في إنجاح مسيرة الدوري بالرغم من الصعاب التي واجهوها”.

وكان دوري اليد قد توقف في التاسع عشر من شهر اذار الماضي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تكشف موعد انطلاق دوري اليد الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تكشف موعد انطلاق دوري اليد الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).