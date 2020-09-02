محامي NRT يوضح ملابسات اعتقال 'شوان عادل' مدير القناة الكوردية

2020/09/02 | 16:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علق القسم القانوني في NRT، الاربعاء، على اقتياد شرطة السليمانية لمدير القناة الكوردية شوان عادل، على خلفية مذكرتي قبض صدرت بحقه في وقت سابق.

وقال محامي القناة، في توضيح، (2 ايلول 2020)، إن "شوان عادل، صادرة بحقه مذكرتي قبض، الاولى تعود الى عام 2017 عن قضية (شاناز ابراهيم احمد) العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، تنص على التشهير باسمها عن شراكتها في مشروع سكني بمدينة السليمانية"، مؤكدا أن "شاناز ابراهيم لم تقدم حتى اللحظة اي دليل حول القضية الى المحاكم".

واضاف المحامي "ان القضية الثانية تتعلق بأستخدام مقطع فيديو، لشخص قام بنشره على اليوتيوب دون (لوكو) ولا يعود المقطع الى اي شخص او مؤسسة اعلامية"، موضحا "ان قناة NRT الكوردية قامت باستخدام المقطع المصور، وذلك لعدم وجود أي نص قانوني يمنع استخدام الفيديوهات من منصات التواصل الاجتماعي".

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