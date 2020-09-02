أفضل 5 عادات يومية لإنقاص الوزن

2020/09/02 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفاد تقرير نشره موقع “إيت ذيس”، بأن الإقلاع عن هذه العادات واستبدالها بأخرى صحية، يعد الحل الأمثل لإنجاح الحمية وإنقاص الوزن.

وكشف التقرير عن 5 عادات مهمة في التخلص من الروتين الخاطئ بهدف إنقاص الوزن، وهي:

– تنظيف المطبخ

يتسبب المطبخ الفوضوي وغير المنظم في تناول الكثير من الأطعمة بنسبة 40 %، والأشخاص الذين لديهم مطبخ غير نظيف وأطباق متسخة، يعانون من الإفراط في تناول السكريات.

– تجنب الأطعمة المسلية

تحتوي على نسب عالية من السكريات، وتناولها باستمرار يزيد فرص الإصابة بالسمنة، وتسبب ارتفاع سكر الدم، وعدم الشعور بالشبع، وزيادة تراكم الدهون الموضعية.

– الفاكهة والخضراوات

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فإنها تساعد في السيطرة على الجوع، وعدم تناول الكثير من الأطعمة.

– الأطباق الصغيرة

استبدال الأطباق الكبيرة بأخرى صغيرة، يساهم في تناول كميات قليلة من الأطعمة، الأمر الذي يساعدك في تحديد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.

– الأكياس الصغيرة

شراء الأطعمة والمسليات في أكياس صغيرة الحجم، يعد أولى خطوات العادات الصحية الهادفة لإنقاص الوزن.



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