المعلومة/ متابعة..
أفاد تقرير نشره موقع “إيت ذيس”، بأن الإقلاع عن هذه العادات واستبدالها بأخرى صحية، يعد الحل الأمثل لإنجاح الحمية وإنقاص الوزن.
وكشف التقرير عن 5 عادات مهمة في التخلص من الروتين الخاطئ بهدف إنقاص الوزن، وهي:
– تنظيف المطبخ
يتسبب المطبخ الفوضوي وغير المنظم في تناول الكثير من الأطعمة بنسبة 40 %، والأشخاص الذين لديهم مطبخ غير نظيف وأطباق متسخة، يعانون من الإفراط في تناول السكريات.
– تجنب الأطعمة المسلية
تحتوي على نسب عالية من السكريات، وتناولها باستمرار يزيد فرص الإصابة بالسمنة، وتسبب ارتفاع سكر الدم، وعدم الشعور بالشبع، وزيادة تراكم الدهون الموضعية.
– الفاكهة والخضراوات
بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فإنها تساعد في السيطرة على الجوع، وعدم تناول الكثير من الأطعمة.
– الأطباق الصغيرة
استبدال الأطباق الكبيرة بأخرى صغيرة، يساهم في تناول كميات قليلة من الأطعمة، الأمر الذي يساعدك في تحديد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.
– الأكياس الصغيرة
شراء الأطعمة والمسليات في أكياس صغيرة الحجم، يعد أولى خطوات العادات الصحية الهادفة لإنقاص الوزن.
انتهى25س
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل 5 عادات يومية لإنقاص الوزن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل 5 عادات يومية لإنقاص الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).