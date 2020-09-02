الكاظمي: وجهنا القادة العسكريين للبدء بتطوير العلاقة العسكرية مع فرنسا ومنحها خصوصية

2020/09/02 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عن توجيه القادة العسكريين في البدء بتطوير العلاقة العسكرية مع فرنسا ومنحها خصوصية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون وتابعته “تقدم” اننا “ممتنين للدعم الفرنسي الى العراق في الحرب على داعش، وكان دورا متميزا ولن ننساه وسيكون في السجل المشرف بين البلدين”، مشيرا الى “قد وجهت القادة العسكريين في البدء بتطوير هذه العلاقة ومنحها خصوصية، كما اننا ممتنين للدعم الفرنسي في عمليات اعمار المناطق المحررة، وخصوصا اعادة اعمار المناطق الثقافية التي دمرتها يد داعش”.

واضاف الكاظمي، ان “هنالك اولوية في تطوير التعاون وخاصة في مجالات الطاقة وكذلك المشروع المستقبلي للطاقة النووية لانتاج الطاقة والكهرباء وتحت اشراف منظمة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة الفرنسية وسنعمل بكل جد لتذليل الصعوبات امام الشركات الفنرسية وتقديم كل التسهيلات”، لافتا الى ان “اللقاء ناقش قضية حماية سيادة العراق وكان موقف فرنسا مميز ونشكرهم عليه ونشكرهم على دعم العراق في المجالات الاقتصادية”.

واكد الكاظمي ان “العراق موقعه فعال في التلاقي بين الاطراف المختلفة بدل ان يكون منطقة للصراع بين الدول المختلفة”.

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