العراق يسجل 3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا


العراق يسجل 3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/09/02 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 2  أيلول 2020 

- تم فحص ( 23123) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة

 منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   542

بغداد / الكرخ      200

مدينة الطب        83

النجف الأشرف    265

السليمانية            88  

أربيل                278 

دهوك               83                                    

كربلاء             211

كركوك             173

ديالى               156

واسط              183           

البصرة             478

ميسان               174

بابل                 87  

الديوانية             106 

ذي قار              183

الأنبار               38

المثنى               159     

نينوى                80 

صلاح الدين          165                

    

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3946 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   414

بغداد الكرخ     671

مدينة الطب      127

النجف            207

السليمانية        147        

أربيل            164

دهوك            268                

كربلاء         250

كركوك        128  

ديالى          88

واسط         207

البصرة       157

ميسان        163 

بابل           122 

الديوانية      194   

ذي قار        204

الأنبار          25

المثنى          174

نينوى          140 

صلاح الدين    96  

- الوفيات   78   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     3

بغداد الكرخ        5 

النجف             4                     

السليمانية        12

   أربيل         8  

دهوك           7                   

كربلاء           5

كركوك         2 

ديالى            1  

واسط           3 

البصرة        3 

ميسان           1    

بابل            1 

الديوانية        9 

ذي قار         8     

المثنى          1          

نينوى           5   

            

  

            

مجموع الشفاء  :  184205  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                       

مجموع الأصابات :   242284                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     50878                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      527                                            

مجموع الوفيات:   7201

دائرة الصحة العامة

 وزارة الصحة والبيئة

الأربعاء   2   أيلول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3946 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

واصل القراءة على الفرات نيوز
Sponsored Links