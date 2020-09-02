خلاصة تحليل 115 دراسة.. أفضل 5 طرق لدحر وباء كورونا

2020/09/02 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل الكثيرون في أن يتوفر لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية العام الجاري، لكن حتى ذلك الحين فيجب على الجميع التمسك بالحذر والحفاظ على الصحة، ومحاولة تجنب الإصابة.

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