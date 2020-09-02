الكاظمي: زيارة ماكرون الى العراق بداية حقيقية للشراكة ونثمن دور فرنسا في محاربة الارهاب

2020/09/02 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى البلاد، بداية حقيقية للشراكة بين العراق وفرنسا، مؤكدا عزم البلدين على اطلاق مشروع نووي لتوليد الكهرباء، فيما بين ماكرون ان باريس تريد ان نواكب المشاريع الهامة لانتاج الطاقة ومترو بغداد.

وقال الكاظمي خلال المؤتمر المشترك الذي عقد في العاصمة بغداد، اليوم (2 آيلول 2020) وتابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: ان "فرنسا قدمت الكثير في مجال اعمار المدن المحررة ونعمل على مشروع مشترك للطاقة النووية بتوليد الكهرباء".

واوضح ان "زيارة ماكرون تعد بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية"، مضيفا: "نعمل على تفعيل وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين"، فيما اكد ان "العراقيين يثمنون دور فرنسا في محاربة الارهاب".

واشار الكاظمي الى ان "فرنسا شريك مهم للعراق ونحن نريد توسيع الشراكة معها، وهناك الكثير من جوانب التعاون بين البلدين".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي: "نريد ان نواكب المشاريع الهامة في العراق وخاصة مترو بغداد ومشاريع الطاقة، مضيفا انه "حرص على زيارة بغداد باعتبارها التزاما فرنسيا يؤكد على عمق الصداقة بين البلدين".

واكد ان "فرنسا تدعم توجه الحكومة العراقية الحالية سياسيا وإداريا وأمنيا"، مشيرا الى ان "أي حاجة لدعم المجتمع الدولي للعراق ستقوم به فرنسا".

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