الصحة العراقية تسجل 78 حالة وفاة و3946 اصابة جديدة بكورونا


الصحة العراقية تسجل 78 حالة وفاة و3946 اصابة جديدة بكورونا
2020/09/02 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 2  أيلول 2020 

- تم فحص ( 23123) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   542بغداد / الكرخ      200مدينة الطب        83النجف الأشرف    265السليمانية            88  أربيل                278 دهوك               83                                    كربلاء             211كركوك             173ديالى               156واسط              183           البصرة             478ميسان               174بابل                 87  الديوانية             106 ذي قار              183الأنبار               38المثنى               159     نينوى                80 صلاح الدين          165                

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3946 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   414بغداد الكرخ     671مدينة الطب      127النجف            207السليمانية        147        أربيل            164دهوك            268                كربلاء         250كركوك        128  ديالى          88واسط         207البصرة       157ميسان        163 بابل           122 الديوانية      194   ذي قار        204الأنبار          25المثنى          174نينوى          140 صلاح الدين    96  

- الوفيات   78   حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     3بغداد الكرخ        5 النجف             4                     السليمانية        12   أربيل         8  دهوك           7                   كربلاء           5كركوك         2 ديالى            1  واسط           3 البصرة        3 ميسان           1    بابل            1 الديوانية        9 ذي قار         8     المثنى          1          نينوى           5   مجموع الشفاء  :  184205  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                       مجموع الأصابات :   242284                                               الحالات الكلية تحت العلاج :     50878                                                         الراقدون في العناية المركزة:      527                                            مجموع الوفيات:   7201

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء   2   أيلول 2020

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