الصحة العراقية تسجل 78 حالة وفاة و3946 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/02 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 2 أيلول 2020

- تم فحص ( 23123) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 542بغداد / الكرخ 200مدينة الطب 83النجف الأشرف 265السليمانية 88 أربيل 278 دهوك 83 كربلاء 211كركوك 173ديالى 156واسط 183 البصرة 478ميسان 174بابل 87 الديوانية 106 ذي قار 183الأنبار 38المثنى 159 نينوى 80 صلاح الدين 165

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3946 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 414بغداد الكرخ 671مدينة الطب 127النجف 207السليمانية 147 أربيل 164دهوك 268 كربلاء 250كركوك 128 ديالى 88واسط 207البصرة 157ميسان 163 بابل 122 الديوانية 194 ذي قار 204الأنبار 25المثنى 174نينوى 140 صلاح الدين 96

- الوفيات 78 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 5 النجف 4 السليمانية 12 أربيل 8 دهوك 7 كربلاء 5كركوك 2 ديالى 1 واسط 3 البصرة 3 ميسان 1 بابل 1 الديوانية 9 ذي قار 8 المثنى 1 نينوى 5 مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %) مجموع الأصابات : 242284 الحالات الكلية تحت العلاج : 50878 الراقدون في العناية المركزة: 527 مجموع الوفيات: 7201

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء 2 أيلول 2020

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