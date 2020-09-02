لجنة التعديلات الدستورية لـ/ نينا / : لا تعديل على قانون الانتخابات الجديد دون هذه الاجراءات

2020/09/02 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ، عدم امكانية تعديل قانون الانتخابات الجديد دون عدد من الاجراءات الرسمية .



وذكـر عضو اللجنة النائب يونادم كنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، انه :" لا يمكن اجراء اي تعديل على قانون الانتخابات ، الذي شرعه البرلمان في شهر كانون الاول الماضي ، الا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية"، مشيرا الى ان "هذه الاجراءات دستورية قانونية ، لا يمكن تجاهلها في حال تعديل اي قانون نافذ ".واضاف :" ان تعديل قانون الانتخابات ، يحتاج اولا الى الاتفاق على ملحق توزيع الدوائر المتعددة ، ثم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة ونشره في جريدة الوقائع الرسمية ، ثم جمع تواقيع لاعادة تعديله مرة اخرى ،وعرضه في جدول الاعمال للقراءتين الاولى والثانية والتصويت عليه في مجلس النواب " .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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