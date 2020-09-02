2020/09/02 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول 2020 عبر قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني )./انتهى5

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