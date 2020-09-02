الكاظمي: هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وفرنسا

2020/09/02 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وف...

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