لقاء ماكرون وبارزاني في بغداد والرسائل المبطنة لتركيا + فيديو

2020/09/02 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.09.02 – أكد مراسل قناة العالم في بغداد الزميل نويد بهروز أن لقاء الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون مع نجيرفان بارزاني رئيس منطقة كردس...

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