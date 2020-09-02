تدمير وكر وثلاثة انفاق لـ

2020/09/02 | 16:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، تدمير ثلاثة انفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك....

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