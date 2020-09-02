الديمقراطيون يعدون بتوترات اقل اذا تم انتخابهم للرئاسة الامريكية

2020/09/02 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بتوترات اقل في حال تم انتخابهم للرئاسة الامريكية في تشرين الثاني المقبل.

ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان كلا من المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس تعهدا بقلق أقل إذا تم انتخابهما.



وقال بايدن ، في مقابلة مع شبكة سي ان ان ، “علينا تهدئة هذا الوضع برمته … الشعب الأمريكي لا يشتري هذا.”ولذا فان الرسالة ، تبدو قوية ، غير تقليدية ، وتشير إلى مدى تميز رئاسة دونالد ترامب والجمهوريين المحبطين عن الديمقراطيين “.

واضاف أن ” الدراسات والاستطلاعات التي أجريت منذ انتخاب ترامب اظهرت أن مستويات القلق في الولايات المتحدة قد ارتفعت ، مما دفع علماء النفس إلى صياغة مصطلحات مثل “اضطراب القلق من ترامب” والقلق بشأن التأثير الذي تحدثه العناوين الرئيسية المستمرة على الصحة العقلية الجماعية لأمريكا، ووقد وجدت تلك الدراسات نفسها أن انتخابات 2020 هي مصدر ذلك الضغط.

ووجدت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس في عام 2019 أنه بالنسبة لـ 56٪ من الأمريكيين ، فإن الانتخابات القادمة تشكل ضغوطًا ، مقارنة بـ 52٪ الذين أبلغوا عن نفس الشيء في عام 2016.

وتعتبر الرسائل الديموقراطية بمثابة ضربة ضد سلوك ترامب الشاذ ، وتجبر الناخبين على التفكير في كيفية اختفاء مخاوفهم بشأن البيت الأبيض إذا لم يعد ترامب في السلطة، فيما قال احد مساعدي بايدن “هذا الخط يجسد شعور الكثير من الناس لأنها تريد حكومة تعمل”، حيث ان الكثير من الامريكيين يعانون من القلق والارهاق خلال السنوات الأربع الماضية من حكم ترامب “.



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