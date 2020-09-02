مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين ينشر إحصائية بالخسائر والضحايا

2020/09/02 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان، الاربعاء، إحصائيات بالارقام عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد عناصر تنظيم داعش.



وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2020)، إنه "وكنتائج لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين بتأريخ 03-08-2014، نوثق الجرائم والانتهاكات التي طالت الانسان اللإيزيدي بالارقام:

عدد النازحين نحو 310.000 نازح .

عدد الضحايا في الايام الاولى من جريمة الابادة 1293 شهيداً.

عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 83 مقبرة جماعية ،إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .

عدد الايتام التي افرزتها الجريمة 2745 يتيم ويتيمة.

عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزاراً ومعبداً .

عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من (100.000) .

عدد المختطفين 6417 منهم :

الاناث 3548 الذكور 2869.

أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كالاتي:

المجموع : 3537 منهم

النساء :1201 الرجال : 339 الأطفال الإناث :1043 الأطفال الذكور :954.

عدد الباقين : 2880

الاناث : 1304 الذكور: 1576الاناث

وتابع، أن "هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لاتشمل الخسائر المادية في الاملاك والاراضي والثروة الحيوانية والزراعية والسيارات والمعامل وغيرها".

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