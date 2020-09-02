بيان: أمير قطر يلتقي كوشنر مستشار ترامب

2020/09/02 | 17:12 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صورة من أرشيف رويترز.دبي (رويترز) - قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات.وأضاف البيان أن الشيخ تميم أبلغ كوشنر، الذي يأمل في أن تعزز دول إسلامية‭‭‭ ‬‬‬أخرى العلاقات مع إسرائيل، أن قطر تدعم حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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