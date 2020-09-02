هدف اليونايتد يعترف بمفاوضاته مع عمالقة أوروبا

2020/09/02 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]زاد الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني، حدة التكهنات حول مستقبله مع فريقه، في ظل اهتمام من جانب عدة أندية أوروبية بضمه هذا الصيف.

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