على الهواء.. اتهام ميسي بارتكاب “أعظم خيانة في تاريخ كرة القدم”

2020/09/02 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اتهم الصحفي الإسباني إيدو أغيري، نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالخيانة على الهواء مباشرة، وذلك خلال مشاركته في برنامج “El Chiringuito de Jugones”.

وانتقد أغيري، النجم الأرجنتيني، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني، وفر كل الشروط والظروف لميسي، وأن جماهير برشلونة لا تستحق مثل هذا التصرف من قائد فريقهم، في إشارة إلى رغبة “ليو” في الرحيل عن “البارسا” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: “لا يجب القول إن ميسي متعب.



ما الذي أتعبه؟ الراتب الجيد؟ النادي الذي أصبح رهينة بسبب شهواته المالية؟ من حقيقة أنهم (مسؤولو برشلونة) يتشاورون معه باستمرار ويجلبون المدربين الذين يريدهم بنفسه؟ ..



ميسي يرتكب أعظم خيانة في تاريخ كرة القدم”.

كما أشار أغيري إلى أن رحيل الأرجنتيني، سيتسبب في خسارة الجميع: كرة القدم، وبرشلونة، وإسبانيا.

ويتابع مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم منذ عدة أسابيع، التطورات في برشلونة، بعد إعلان رمز الفريق الكتالوني، ميسي رغبته في الرحيل.

ويعد نادي مانشستر سيتي، أبرز الأندية المرشحة للظفر بخدمات صاحب الـ33 عاما في حال رحيله هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يعقد خورخي ميسي، والد ميسي ووكيل أعماله، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لحسم مستقبل “البرغوث”.انتهى/25س

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